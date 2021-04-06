الكرملين يؤكد أن أمن ومصير المواطنين الروس في دونباس أولوية لدى بوتين

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن أمن ومصير المواطنين الروس في منطقة دونباس (أوكرانيا) أولوية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى خطوات تشير إلى أن الجانب الأوكراني ينوي الابتعاد عن خيار القوة، والسيطرة على وحدات الجيش الأوكراني المسلحة المتواجدة على خط التماس في دونباس.

وحول الإجراءات التي قد تتخذها روسيا وفقا لتطور الأوضاع أوضح بيسكوف أنه من غير المناسب الحديث عن مثل هذه الإجراءات، وأشار إلى أن الوضع متوتر للغاية وأي تصريحات "يمكن استخدامها بعد ذلك لخلق صورة خاطئة، لا يمكن إلا أن تساهم في زيادة هذا التوتر، ولا أريد أن أفعل ذلك".

وتعليقا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تنتظر توضيحات من موسكو حول تحريك وحدات عسكرية على الأراضي الروسية، قال بيسكوف: "لقد أجبنا عن هذا بشكل استباقي. وأوضحنا تحركات قواتنا المسلحة، وسبق لي أن علقت على هذه المسألة، وليس هناك ما أضيف.

وفي وقت سابق، شدد بيسكوف على أن تحرك الجيش الروسي داخل الأراضي الروسية لا ينبغي أن يثير قلق دول أخرى، لأن روسيا لا تمثل تهديدا لدول أخرى، بما في ذلك أوكرانيا.

المصدر: تاس + نوفوستي