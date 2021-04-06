إطلاق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارع العاصمة الشيشانية (فيديو)

جرت في العاصمة الشيشانية غروزني مراسم افتتاح شارع يحمل اسم محمد بن زايد، بحضور الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وسفير الإمارات بموسكو، محمد الجابر، وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين.

ونشرت سفارة الإمارات لدى موسكو، اليوم الثلاثاء، في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه من: "مراسم افتتاح شارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الشيشانية غروزني".

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من جانبه تقدم سعادة السفير د. محمد الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس رمضان قاديروف، ومؤكداً على تقدير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعلاقات التي تجمع دولة الإمارات و جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية. pic.twitter.com/7yREIfecGm — UAE Embassy Moscow (@UAEembMoscow) April 5, 2021

وأضافت: "تقدم سعادة السفير محمد الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيدا بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس رمضان قاديروف، مؤكدا على تقدير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية".

مراسم افتتاح شارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الشيشانية #غروزني @MohamedBinZayed @MoFAICUAEpic.twitter.com/BSgUz9ukt9 — UAE Embassy Moscow (@UAEembMoscow) April 5, 2021

من جانبه أكد قاديروف خلال الفعالية، على أن "أحد شوارع غروزني سيحمل اسم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهذا أمر رائع، لأنه صديق للشعب الشيشاني ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المنطقة وسكان البلاد".

يذكر أن الإمارات والشيشان تربطهما علاقات متينة على مختلف الأصعدة، وقد أجرى الرئيس الشيشاني قاديروف زيارة للإمارات في شهر فبراير الماضي.

المصدر: RT