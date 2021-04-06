مسؤول إيراني يدعو إلى تعطيل العاصمة طهران ويحذر من خطورة الموجة الرابعة لكورونا

قال قائد مقر مكافحة كورونا، علي رضا زالي، إنه تم تقديم مقترح للحكومة يقضي بتعطيل العاصمة بين 7 إلى 10أيام، لتجاوز أزمة كورونا، لأن الموجة الرابعة من كورونا أسرع بكثير من سابقاتها.

وقال علي رضا زالي، اليوم الثلاثاء: "قدمنا مقترحا لنائب الرئيس الإيراني ووزيري الداخلية والصحة، يقضي بتعطيل العاصمة بين 7 الى 10 أيام لتجاوز أزمة كورونا .. للأسف نحن أمام واقع صحي مُر، بسبب عدم أخذ مقترحاتنا ومطالباتنا بمحمل الجد .. من بين 175 مستشفى في طهران، تعالج 103 منها مرضى كورونا فقط".

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وتابع زالي أن الموجة الرابعة من الفيروس أسرع بكثير من الموجات السابقة، ونظرا لهذا الوضع كان من المفترض تعطيل طهران بالكامل، لكن الجهات المعنية لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص حتى الآن.

في سياق متصل، أعلن مجلس محافظة طهران إغلاق 3 آلاف ملعب ومركز رياضي حتى إشعار آخر بسبب تفاقم ازمة كورونا في الأيام الأخيرة ودخول العاصمة "الوضعية الحمراء".

وحذر مجلس المحافظة أصحاب النوادي الرياضية من اتخاذ اجراءات عقابية شديدة بحقهم في حال عدم الالتزام بالقرار.

كما تم إغلاق كافة دور السينما في العاصمة طهران، ووزارة الداخلية بلغت وزارة السياحة بقرار إيقاف كافة الرحلات السياحية إلى تركيا، وتتخذ إجراءات احترازية مشددة على الحدود مع تركيا.

المصدر: RT