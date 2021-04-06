البحرية الأمريكية توضح تواجد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي
Reuters
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أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.
وقالت البحرية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء: "مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية".
وأضافت البحرية: "هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة".
المصدر: رويترز