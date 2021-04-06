البحرية الأمريكية توضح تواجد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء: "مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية".

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وأضافت البحرية: "هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة".

المصدر: رويترز