 
مباشر

البحرية الأمريكية توضح تواجد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي

أخبار العالم

البحرية الأمريكية توضح تواجد حاملة الطائرات
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4f2

أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء: "مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية".

إقرأ المزيد
تدريبات عسكرية أمريكية مزدوجة في بحر الصين الجنوبي
تدريبات عسكرية أمريكية مزدوجة في بحر الصين الجنوبي

وأضافت البحرية: "هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا