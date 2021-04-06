كوريا الجنوبية...تعديل قانوني لتوفير دعم مالي للعازبين والعازبات الأجانب الذين يربون أطفالا كوريين

أعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة الكورية الجنوبية، أن تعديل قانون دعم الأسرة المكونة من والد أو والدة، بصورة منفردة، سيدخل في حيز التنفيذ في الشهر المقبل.

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وبحسب هذا التعديل، سيتلقى الأجانب الذين وصلوا إلى كوريا الجنوبية للزواج من الكوريين، ويربون أطفالا كوريين دون الزواج الرسمي من الكوريين ولم يحصلوا على الجنسية الكورية، سيتلقون دعم (مالي) تربية الأطفال، حيث أن الأجانب حاليا، حتى لو قاموا بتربية أطفال كوريين، في حال كانوا غير متزوجين من مواطنين كوريين، لا يتلقون دعم تربية الأطفال من الحكومة، ومن المقرر أن يتلقى الأجانب دعما ماليا من الحكومة لتربية أطفالهم الكوريين، بعد هذا التعديل، بحسب وكالة "يونهاب".

ومن أجل الاستفادة من الدعم الحكومي، يجب أن يبلغ دخل المستفيدين من التعديل القانوني هذا 52% أو أقل من الدخل الشهري المتوسط للأسرة المكونة من شخصين (أي بحدود 1.5 مليون وون أو أقل، ما يساوي حوالي 1300 دولار أمريكي).

وأشارت "يونهاب" أن هناك نحو 100 طفل كوري يربونهم آباء أو أمهات أجانب، وسيتلقون الدعم المالي حتى سن 18 عاما، بحسب التقديرات.

في سياق متصل، وبالنسبة لدعم تربية الأطفال الإضافي الذي يتلقاه حاليا العازبون والعازبات الكوريين تحت 24 سنة، فإنه سيتم تقديمه إلى العازبين والعازبات تحت سن 34 سنة، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 18 ألف شخص من ذلك، إذ يبلغ دعم تربية الأطفال الإضافي 100 ألف وون شهريا للأطفال دون 5 سنوات، و50 ألف وون للأطفال فوق 5 سنوات، وفق ما ذكرت "يونهاب".

المصدر: "يونهاب"