سياسي إيطالي تلقى اللقاح ضد كورونا في روسيا بعد أن سئم انتظار دوره في بلاده

بعد أن سئم انتظار التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، تلقى السياسي الإيطالي من حزب رابطة الشمال، أليساندرو رافاجليولي، لقاح "سبوتنيك V" في روسيا.

إقرأ المزيد

وسافر رافاجليولي، وهو متزوج من مواطنة روسية، إلى موسكو في مارس لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، والآن يُعطى السياسي الجرعة الثانية.

وقال السياسي الإيطالي بهذا الشأن: "لو اضطررت إلى انتظار دوري في إيطاليا، لكنت تلقيت التطعيم ربما في الخريف"، مشيرا إلى أن مثل هذا الوقت سيكون طويلا للغاية بالنسبة له.

وعلّق على هذا الأمر قائلا: "ليس بالأمر الجيد أن تفقد حياتك، لأن آلية بيروقراطية ما لا تعمل في أوروبا".

وأعرب رافاجليولي عن رأي مفاده أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على استخدام اللقاح الروسي لأسباب سياسية فقط.

يشار إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" يخضع منذ 4 مارس الماضي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية، التي كانت أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يتم إجراء تقييم "سبوتنيك V" في إطار زمني سريع، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن.

وحسب تقارير وسائل الإعلام، إذا لم تظهر صعوبات، فمن المتوقع الموافقة على اللقاح الروسي في مايو.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا المختص، تم تسجيله في حوالي 60 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من مليار ونصف المليار نسمة.

المصدر: نوفوستي