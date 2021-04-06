موسكو تحذر واشنطن من عواقب سلوك كييف الاستفزازي شرق أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في شرق أوكرانيا، مضيفا أن موسكو حذرت واشنطن من عواقب سلوك كييف الاستفزازي هناك.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "توجد اتصالات مع الأمريكيين.. يتم ذلك على مستوى عال".

وأضاف: "لقد أجرينا اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في دونباس، وأوضحنا بشكل شامل للجانب الأمريكي ما يحدث".

وأشار ريابكوف أن الجانب الأمريكي أعرب عن قلقه لروسيا، مضيفا أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعرب عن قلقها بشأن سلوك أوكرانيا، الذي وصفه بغير المقبول.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن كييف لم تلتزم بتنفيذ الإجراءات، التي تنص عليها اتفاقيات مينسك، و تتجاهل باستمرار هذه الاتفاقيات.

المصدر: تاس