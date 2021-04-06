شرطة واشنطن تنشر صورة للسلاح الأبيض المستخدم في هجوم الكابيتول

نشرت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن صورة للسكين التي حملها نوح غرين، المتهم في الهجوم بسيارة يوم الجمعة الماضي على مبنى الكابيتول.

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هذا ولا يزال هجوم الجمعة قيد التحقيق من قبل شرطة العاصمة وشرطة الكابيتول ومكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، بحسب صحيفة "THE HILL".

Reuters Metropolitan Police Department

وسبق أن أفادت شرطة مبنى الكابيتول، الذي يحتضن مقر الكونغرس الأمريكي، بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بهجوم نفذه شخص اندفع بسيارته صوب نقطة حراسة لأفراد قوات الأمن التي تحمي مبنى الكابيتول، ما تسبب في رفع درجة التأهب في محيط المجمع، في حين قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي، يدعى نوح غرين، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي بعد الحادث، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط، ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المهاجم، ما أدى لمقتله، مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا، بينما أصيب آخر.

وهذا هو ثاني هجوم يشهده الكابيتول عام 2021، حيث سبق أن اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر الكونغرس يوم 6 مارس، خلال اضطرابات واسعة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم رجل شرطة.

المصدر: THE HILL" + RT"