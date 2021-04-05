انجراف عشرات الدلافين النافقة على شواطئ غانا (فيديو)

انجرف ما لا يقل عن 80 دلفينا وأعداد كبيرة من الأسماك النافقة على الشواطئ قرب العاصمة الغانية أكرا منذ يوم الجمعة، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يعرف سبب نفوق الأسماك والدلافين بعد.

وقالت وزارة الثروة السمكية بغانا في بيان لها، إن "فريقا أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ أوسو كاسيل في أكرا".

Multiple dolphins washed ashore dead or dying at Axim, Osu,...



Ghana needs to start caring about it's environment (air, water and land)



Galamsey is destroying farmlands, rivers, forests, etc too



Authorities must investigate the dolphins/fishes situationpic.twitter.com/kIslGVzYvL — Maiestas Ⓜ️ (@Ebenezer_Peegah) April 5, 2021

وبدورها أعلنت هيئة الأغذية والعقاقير أنها "تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة".

وقال مايكل آرثر دادزي رئيس مفوضية مصايد الأسماك، في تصريح لوكالة "رويترز" إنه تم العثور على ما بين 80 و100 دولفين.

المصدر: "رويترز" + RT