وزير الدفاع الفنزويلي: مقتل 8 عناصر من قواتنا في عملية على الحدود مع كولومبيا
Reuters MANAURE QUINTERO
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أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا.
وقال لوبيز، في تصريح تلفزيوني أدلى به مساء اليوم الاثنين: "بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا".
وأضاف لوبيز أن عملية "الدرع البوليفارية 2021" للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا.
وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المعروف كـ"FARC".
المصدر: وكالات