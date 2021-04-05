تحرك في الكونغرس لإجراء استجواب حول تفشي فيروس نقص المناعة المكتسبة في ولاية أمريكية

طلب السناتور الأمريكي، جو مانشين، إجراء استجواب في الكونغرس مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حول تفشي فيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV" في فيرجينيا الغربية.

وتقدم السناتور الديمقراطي عن فيرجينيا الغربية، اليوم الاثنين، بمبادرة لإجراء الاستجواب بالنيابة عن لجنة مقاطعة كاناوا، الأكبر في الولاية، بعد شهرين من تحذير مسؤول بالمراكز من أن تفشي الفيروس المسبب لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "AIDS" يعتبر "الأكثر إثارة للقلق في الولايات المتحدة".

في خطاب إلى رئيسة المراكز، روشيل والينسكي، طلب مانشين أن تراجع مخاوف لجنة مقاطعة كاناوا وترد بحلول يوم الجمعة.

وأوضح رئيس لجنة مقاطعة كاناوا، كينت كاربر، في بيان أن التفشي "قضية مهمة للصحة العامة ويستحق كامل فهمنا".

وفي بداية فبراير قدم مدير وحدة الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة في المراكز الأمريكية، دميتري داسكالاكيس، عرضا في اجتماع عن قوة العمل المختصة بالفيروس في المقاطعة.

وقال: "من المحتمل أن تزايد حالات الإصابة الحالي يمثل فقط غيض من فيض. هناك على الأرجح عدد أكبر بكثير من الحالات غير المكتشفة في المقاطعة. نحن قلقون من استمرار انتقال العدوى كما أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سيستمر في الازدياد ما لم يتخذ تحرك عاجل".

المصدر: "أسوشيتد برس"