جونسون يكشف موعد إعادة فتح المتاجر وصالات الرياضة والحانات الخارجية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد ستتم الأسبوع المقبل.

وستشمل إجراءات إعادة الفتح جميع المتاجر والصالات الرياضية وقاعات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية في إنجلترا.

وأوضح جونسون أن إنجلترا ستنتقل إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق اعتبارا من 12 أبريل، مضيفا أنه سيذهب إلى الحانة بنفسه للحصول على نصف لتر من الجعة.

إلى ذلك، أفادت الحكومة بأنه يجب على الناس مواصلة العمل من المنزل متى أمكنهم ذلك مع تقليل السفر الداخلي.

ولفتت الحكومة إلى أنها تدرس إجراءات إضافية للمساعدة في إعادة فتح أكبر، وتشمل هذه الإجراءات بحث نظام خاص بشهادات توضح حالة صاحبها من مرض كوفيد-19، فضلا عن جواز سفر يمنح لمن خضعوا للتطعيم.

المصدر: "رويترز"