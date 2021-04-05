إيطاليا.. استمرار انخفاض معدل الوفيات والإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 10680 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع لكلا المؤشرين.

ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 أبريل 21932، وفي 3 أبريل 21261، وفي 4 أبريل 18025 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات كذلك انخفاضا حيث بلغ يوم 1 أبريل 501 حالة، وفي 2 أبريل 481، وفي 3 أبريل 376، وفي 4 أبريل 326 حالة.

وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

والسبت دخلت إيطاليا في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

المصدر: RT