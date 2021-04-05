نتنياهو يتهم النيابة العامة بمحاولة الانقلاب على السلطة

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النيابة العامة الإسرائيلية "باستخدام سلطتها على نحو غير مقبول"، وادعى أنها كانت تحاول الانقلاب على نظام الحكم.

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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات في محاكمته بقضايا فساد.

وقال نتنياهو إن "النيابة العامة في رحلة صيد" هو المستهدف فيها، مضيفا: "لم يكونوا بصدد التحقيق أو البحث عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد... عني أنا".

وتابع: "بصفتي شخصا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية، ومن ناحية أخرى، في جلسة الاستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى... هذا يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضا، لعبة مبنية على التلاعب".

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود، في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم كهذه.

المصدر: "عرب 48" + وكالات