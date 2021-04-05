انطلاق تدريبات عسكرية بمشاركة دول الناتو في لاتفيا

انطلقت في لاتفيا، اليوم الاثنين تدريبات "Iron Spear 2021" بمشاركة عسكريي عدد من دول حلف الناتو، حسبما أوردت وزارة الدفاع اللاتفية.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه التدريبات التي ستستمر حتى 9 أبريل تجري في الميدان العسكري بمنطقة "أداجي" (بالقرب من العاصمة ريغا) بمشاركة المجموعات القتالية التابعة للوجود العسكري الموسع للناتو في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا، وجنود لواء لاتفي من قوات المشاة الآلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هدف التدريبات هو تحسين التعاون والتناغم بين القوات اللاتفية وقوات الدول الحليفة، وكذلك "تنفيذ التمارين في الرماية من الدبابات والمدرعات".

وأعلنت روسيا مرارا، في السنوات الأخيرة، عن نشاطات الناتو غير المسبوقة قرب حدودها الغربية، والتي يصفها الحلف بأنها "ردع العدوان الروسي". وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا على أحد، لكنها لن تترك التحركات التي تهدد مصالحها بلا رد.

المصدر: "نوفوستي"