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الولايات المتحدة.. وفاة امرأة مسنة بعد حادث سير مع سيارة الإسعاف التي كانت تقلها

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. وفاة امرأة مسنة بعد حادث سير مع سيارة الإسعاف التي كانت تقلها
Reuters Lindsey Wasson
سيارة إسعاف تابعة لإدارة الإطفاء في سياتل بالولايات المتحدة
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توفيت امرأة تبلغ من العمر 95 عاما، كانت تُنقل إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية، جراء اصطدام سيارة بسيارة الإسعاف التي كانت تقلها في مدينة بروكلين الأمريكية .

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ووقع الحادث في حي فلاتلاندز، عند تقاطع شارع "إن وشينيكتادي أفينيو".

وقالت شرطة نيويورك إن المريضة المسنة كانت في حالة نوبة قلبية قبل لحظات من الحادث.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الحادث الذي قلب سيارة الإسعاف على جانبها، أو بسبب النوبة القلبية.

وأفادت السلطات بأن نجل الضحية البالغ من العمر 65 عاما كان يرافقها في سيارة الإسعاف وأصيب في الحادث، وكان من بين المصابين أيضا أعضاء من طاقم الإسعاف و عدة أشخاص آخرين في ماكسيما.

وحدثت المأساة عندما اصطدمت سيارة كانت متجهة غربا بسيارة الإسعاف التي كانت متجهة جنوبا في شينيكتادي، وشرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث، دون أن يتم الإعلان عن أي تهم جنائية.

وأشارت شرطة نيويورك إلى أنه تم تصوير الحادث بكاميرات مراقبة المنطقة، لكن الفيديو لم يتم نشره بعد.

المصدر: "دايلي ميل"

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