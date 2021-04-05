أمير حاتمي: إيران تحولت إلى أكبر ضحية لمخاطر الألغام

أفاد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تحولت الى أكبر ضحية لمخاطر الألغام".

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وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، قال أمير حاتمي: "إن إيران تحولت الى أكبر ضحية لهذه المعضلة المشؤومة (يقصد الألغام)"، لافتا إلى أن "42 ألف كيلومتر مربع من مساحة إيران قد تلوثت خلال سنوات الحرب المفروضة (1980- 1988) بـ20 مليون نوع من الألغام والمتفجرات المصنوعة في دول تتشدق بحقوق الانسان، وأن إيران تحولت إلى أكبر ضحية لهذه المشكلة المشؤومة".

واعتبر حاتمي أن "اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، هو مبادرة قيمة لإيلاء الاهتمام الكبير لحياة الناس وسلامة المجتمع، وتوفير البيئة الآمنة لحياة هانئة للمجتمع البشري، هذه البيئة التي تعرضت للتهديد المتكرر من قبل المعتدين والحكومات".

كما كشف وزير الدفاع أن "العديد من الرجال والنساء والأطفال الإيرانيين، سقطوا ضحايا للألغام الأرضية خلال سنوات الحرب المفروضة (مع العراق) وما بعدها"، مشيرا إلى "الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى التي لحقت بإيران بسبب هذه الألغام".

وأضاف أمير حاتمي: "إن الدول التي ساعدت الحكومة العراقية في جميع المجالات، بما في ذلك الألغام المختلفة خلال سنوات الحرب ضد إيران، وما بعدها، رفضت مساعدة بلادنا في حل هذه المشكلة وامتنعت عن تقديم الدعم التكنولوجي لشعب ايران المحب للسلام"، آملا بأن "يتحقق اليوم الذي يزول فيه العنف والتهديد والحرب من العالم، وأن تسود المحبة والتضامن".

المصدر: "إرنا"