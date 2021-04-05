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سائق يدهس حشدا من الناس في بيلاروس بسبب شجار في مقهى

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عمد سائق سيارة في جمهورية بيلاروس إلى دهس حشد من الناس كانوا يقفون على الرصيف، وقالت الشرطة إن الحادث وقع بسبب مشاجرة في مقهى بالقرب من المكان وأثناء محاولة السائق الهرب.

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية في بيان، اليوم الاثنين إن رجلا صدم بسيارته حشدا من الناس وتسبب في إصابة 5 أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يجلس مع صديقه في المقهى المجاور لمكان الحادث وتشاجر مع أشخاص آخرين، مرجحة أنه حاول الهروب بسيارته بعد المشاجرة فصدم مجموعة الأشخاص كانوا على الرصيف.

كذلك أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحظة انطلاق السائق بيسارته والتوجه نحو حشد من الناس على الرصيف والاصطدام بعدد منهم.

المصدر: نوفوستي

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