قتيل و3 مصابين بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ألاباما أن شخصا على الأقل قُتل وأُصيب 3 آخرون بجروح بإطلاق نار.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الشرطة أنها تلقت بلاغا عن إطلاق النار في وقت متأخر من أمس الأحد.

وبحسب مصادر أمنية وقع إطلاق النار في حديقة إثر شجار بين رجلين، في الوقت الذي كان يتواجد فيه مئات الأشخاص في الحديقة.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 نساء، تم نقلهن إلى المستشفى، ووصفت حالتهن بالحرجة.

المصدر: نوفوستي