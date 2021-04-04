استطلاعات رأي: الحزب الحاكم في بلغاريا يتجه نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة "غالوب إنترناشونال" و"ألفا ريسيرش" أن حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" يتجه نحو الفوز بالانتخابات البرلمانية بنحو 25 بالمئة من الأصوات.

وقالت مؤسسة "غالوب إنترناشونال" إن حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا"، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويتزعمه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، فاز بـ25 بالمئة من الأصوات، فيما قدرت مؤسسة "ألفا ريسيرش" أنه فاز بـ25.7 بالمئة.

ويتوقع أن يجد حزب بوريسوف صعوبة في العثور على حلفاء لتشكيل تحالف حاكم مستقر في برلمان يتسم بالانقسام.

كما يعتبر هذا التصويت مهما للبلاد من أجل إعادة بعث اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا والاستفادة بشكل فعال من صندوق التعافي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو.

المصدر: "رويترز"