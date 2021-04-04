فرنسا.. القبض على 5 نساء للاشتباه في صلتهن بمؤامرة لشن هجوم
Reuters VINCENT WEST
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أعلن مصدر قضائي فرنسي أن المدعين المعنيين بمكافحة الإرهاب أمروا بالقبض على 5 نساء في مدينة بيزييه بجنوب البلاد، وفتحوا تحقيقا أوليا معهن للاشتباه بصلتهن بمؤامرة لهجوم محتمل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إنه "ليس لديه معلومات في هذه المرحلة عن هدف المؤامرة المحتملة".
وكانت مجلة "لو بوان" ذكرت في وقت سابق أن القبض على النساء مرتبط بمؤامرة مزعومة لتنفيذ هجوم في مدينة مونبلييه الجنوبية.
وأضافت أن "المحققين يركزون في مستهل عملهم على واحدة من النساء الخمس، اللواتي شملن أخواتها ووالدتها".
المصدر: "رويترز"