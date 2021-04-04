وزير النقل التايواني يعلن استعداده للاستقالة بعد كارثة القطار

أعلن وزير النقل التايواني لين تشيا لونغ عن استعداده لتقديم استقالته، بعد إقراره ومدير موقع بناء بمسؤوليتهما عن حادث قطار كارثي تسبب بمقتل 50 شخصا.

وفي التفاصيل، فقد وقع أسوأ حادث قطار في تايوان منذ سبعة عقود، تسبب بمقتل 50 شخصا بعد أن اصطدم قطار سريع كان يقل نحو 500 راكب بشاحنة بالقرب من مدينة هوالين الشرقية يوم الجمعة، مما أدى إلى خروجه عن مساره وانقلاب مقدمته.

وكانت الشاحنة التي اصطدم بها القطار قد انزلقت على طريق منحدر على مسار خارج أحد الأنفاق.

ويحقق المسؤولون مع مدير موقع البناء لي يي هسيانغ حيث يعتقد أن انزلاق السيارة كان بسبب خلل في المكابح.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن لي اعتذر عما حدث عندما اقتادته الشرطة من مقر إقامته.

وقال: "إنني آسف بشدة لهذا وأعبر عن اعتذاري الشديد... سأتعاون بالتأكيد مع الادعاء العام والشرطة في التحقيق وسأقبل المسؤولية التي يجب تحملها ولن أتهرب منها أبدا. أخيرا، أعبر مرة أخرى عن خالص اعتذاري".

وقالت محكمة في هوالين مساء اليوم الأحد إنها أمرت باحتجاز لي لمدة شهرين، مضيفة أن هناك خطرا من أنه قد يتلف الأدلة. وتابعت أنه بعد استجواب القاضي وأدلة النيابة، وجهت له تهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال.

وقال لين في بيان على صفحته على "فيسبوك" إنه سيتنحى بمجرد انتهاء أعمال الإنقاذ الأولية، مضيفا أنه "يتحمل المسؤولية كاملة".

المصدر: "رويترز"