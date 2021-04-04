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اليونان.. 1955 حالة إصابة بكورونا و78 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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اليونان.. 1955 حالة إصابة بكورونا و78 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters Konstantinos Tountas
جائحة كورونا في اليونان
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان عن تسجيل 1955 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في البلاد و78 وفاة مرتبطة بهذا المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان للهيئة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في اليونان منذ بداية الجائحة بلغ 275414 حالة، بينها 8380 حالة وفاة.

وتعيش اليونان منذ 7 نوفمبر الماضي في ظروف حجر صحي عام، مع حظر التجوال وارتداء الكمامات الإلزامي سواء في الأماكن العامة وفي الشوارع، وإغلاق المدارس والمسارح والمتاحف ودور السينما ومتاجر السلع غير الغذائية.

مع ذلك فقد أقدمت السلطات على تخفيف بعض الإجراءات الوقائية، بما في ذلك إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والمواقع الأثرية اعتبارا من 22 مارس، وافتتاح أبواب متاجر المواد غير الغذائية اعتبارا من 5 أبريل، مع الحفاظ على قيود معينة على عملها.

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المصدر: "نوفوستي"

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