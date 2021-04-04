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أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات في روسيا والإمارات ودول أخرى

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أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات في روسيا والإمارات ودول أخرى
Reuters Valentyn Ogirenko
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أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد عن فرض عقوبات على عشرات الشركات المسجلة في روسيا ودول أخرى منها الإمارات.

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أمر بفرض عقوبات لمدة ثلاث سنوات على 79 كيانا في روسيا، على رأسها الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي ("روسوترودنيتشيستفو")، وذلك وفقا لقرار تبناه مجلس الأمن القومي الأوكراني.

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت كييف على القائمة السوداء عددا من الشركات الأجنبية، وهي Black Sea Commodities Trading Limited المسجلة في الإمارات، وشركتا Prometey Swiss Sa السويسرية وAgro White Company OU الإستونية، بالإضافة إلى شركتي Binboro Sp. Z.o.o. وOil House Sp. Z.o البولنديتين.

وجاء هذا الإجراء دون تقديم أي توضيحات بشأن سببه.

المصدر: نوفوستي

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