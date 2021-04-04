قتيل ومصابان بجروح بليغة جراء إطلاق نار في فيرجينيا الأمريكية
Reuters Carlos Barria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q427
أعلنت شرطة مدينة فرجينيا بيتش الأمريكية أنها اعتقلت شخصين بعد حادث إطلاق نار خلف قتيلا ومصابين اثنين الليلة الماضية.
وأكدت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن المصابين اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.
@VBPD Homicide Unit Press Release. pic.twitter.com/Q8VDOOrBwG— Virginia Beach PD (@VBPD) April 4, 2021
وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.
المصدر: RT