بريطانيا تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 2297 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ليبقى مؤشر ضحايا الجائحة على نفس المستوى لليوم الثاني على التوالي.

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2297، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4359388 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة المتحدة انخفاضا، حيث سبق أن بلغ يوم 1 أبريل 4479 حالة، وفي 2 أبريل 3402، وفي 3 أبريل 3423.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126836 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 1 أبريل 51 حالة، وفي 2 أبريل 52، وفي 3 أبريل 10، في أقل حصيلة منذ 7 أشهر.

لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهدا دوما في بريطانيا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.52 مليون شخص، بينهم أكثر من 4.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT