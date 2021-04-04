نائب أردوغان يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تركيا

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، يوم الأحد، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى زيارة أنقرة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن أوقطاي التقى الغزواني في مطار "ديوري حماني" الدولي بالعاصمة النيجرية نيامي، في طريق عودته بعد حضور مراسم تنصيب الرئيس محمد بازوم، يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت أن "الغزواني أشار خلال حديثه مع أوقطاي إلى أن أكثر من ألف موريتاني بينهم أقرباء له يعيشون في ولاية أضنة ومحيطها (جنوبي تركيا) بعدما جاء آباؤهم إلى تركيا إبان حرب الاستقلال 1919-1923".

وبناء على ذلك، دعا أوقطاي الرئيس الموريتاني وزوجته إلى تركيا لزيارة أضنة.

بدوره أعرب الغزواني عن ترحيبه بتلبية دعوة نائب الرئيس التركي، وقال: "سأكون سعيدا جدا لقبول هذه الدعوة الكريمة".

المصدر: "الأناضول"