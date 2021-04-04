الخارجية الروسية تعلق على توجه الناتو لزيادة الإنفاق العسكري

حذرت موسكو اليوم الأحد في تعليق بمناسبة الذكرى السنوية الـ72 لتأسيس حلف الناتو، من أن سياسة التكتل التي تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي، تؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في العالم.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية عبر "تويتر": "في مثل هذا اليوم قبل 72 عاما، تم إنشاء الناتو (من أجل الحفاظ على السلام). واليوم، يحتوي سجل المنظمة على قصف يوغوسلافيا وغزو العراق والعملية التي أغرقت ليبيا في الظلام. في عام 2020 ارتفع الإنفاق الدفاعي للناتو مجددا، هذه المرة بنسبة 7,4%. ها هو (الحفاظ على السلام) (على طريقتهم)".

وأوضح الرسم البياني (إنفوغرافك) المرفق بالمنشور، أن الإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو بلغ 1,09 تريليون دولار عام 2020 ويستمر في الارتفاع، في حين يصل المؤشر لباقي الدول 0,79 تريليون دولار، تمثل حصة روسيا منها 0,05 تريليون دولار فقط.

#ВЭтотДень 72 года назад в целях «сохранения мира» создана #НАТО.



⚫️Сегодня на счету организации – бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию.



🛦 В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли – на 7,4%. Такое вот "сохранение мира"... pic.twitter.com/5NIPzbaRpj — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 4, 2021

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وأضافت الوزارة أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع العام الماضي من 1,8 تريلون دولار إلى 1,93 تريليون دولار.

والشهر الماضي، اتهم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ روسيا بـ"السلوك العدواني" وأعلن عن الحاجة إلى "كبح تصرفاتها"، معتبرا أن هذا الوضع يتطلب تعزيز دفاع الحلف وزيادة التمويل. بدورها، بررت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور أيضا ارتفاع الإنفاق على التسلح بـ"تصرفات روسية".

من جانبها، أكدت موسكو أنها لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يحتمل أن تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: "نوفوستي"