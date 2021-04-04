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مقتل 82 من مسلحي "طالبان" بغارات الطيران الحكومي بجنوب أفغانستان

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مقتل 82 من مسلحي
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طائرات حربية أفغانية
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قتل 82 من عناصر حركة "طالبان" بغارات جوية شنها الطيران الحربي الحكومي في ولاية قندهار الجنوبية في أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، جمال باركزاي، اليوم الأحد، أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير دبابتين وعدد من الآليات التابعة للحركة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن  عملية مكافحة الإرهاب الجارية في عدد من مناطق البلاد توجت بمقتل أكثر من 100 مسلح. وأضافت الوزارة أن قوات الأمن كشفت عن 32 عبوة ناسفة مزروعة على يد "طالبان" وتم إبطال مفعولها.

المصدر: "إنترفاكس"

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