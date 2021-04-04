مصرع شخص بانفجار وقع في عمارة متعددة الطوابق في العاصمة الجورجية تبليسي

قتل شخص واحد جراء انفجار وقع ، اليوم الأحد ، في عمارة متعددة الطوابق بضواحي العاصمة الجورجية تبليسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهدة عيان أنها سمعت دوي انفجار قويا بالقرب من منزلها، وسرعان ما وصلت سيارات الشرطة والإسعافات وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث. وأضافت الشاهدة أن سكان العمارة يجري إجلاؤهم، وأن السبب المرجح للحادث هو تسرب للغاز.

من جهتها أفادت شبكة "روستافي 2" التلفزيونية الجورجية بأن الانفجار وقع في شقة تابعة لامرأة مسنة، مضيفة أنه أسفر عن سقوطها من شرفة شقتها على الطابق الرابع، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت متأثرة بجراحها.

المصدر: "نوفوستي"