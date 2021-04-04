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الهند.. مقتل 22 من قوات الأمن في هجوم للماويين

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الهند.. مقتل 22 من قوات الأمن في هجوم للماويين
Reuters
صورة ارشيفية تعبيرية
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قال مسؤول حكومي إن ما لا يقل عن 22 فردا من قوات الأمن الهندية قتلوا في ولاية بوسط الهند على أيدي مقاتلين ماويين في أحد أعنف الهجمات التي تشنها الجماعة اليسارية المتطرفة هذا العام.

وتعرض أفراد أمن من وحدة النخبة (كوبرا) التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وحرس الاحتياط وقوة المهام الخاصة لهجوم أمس السبت في ولاية تشها تيسجاره التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية أمنية.

وأضاف مسؤول حكومي كبير اليوم الأحد في رايبور، عاصمة تشهاتيسجاره الغنية بالمعادن، "يمكننا أن نؤكد أن 22 من قوات الأمن الهندية قتلوا على أيدي مقاتلين ماويين".

وقتل أفراد الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار دام أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية التي تبعد نحو 540 كيلومترا إلى الجنوب من رايبور.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد ساعات من الهجوم على تويتر قائلا "تضحيات الشهداء الشجعان ستبقى في الذاكرة. ندعو بالشفاء العاجل للمصابين".

المصدر: رويترز

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