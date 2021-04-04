"أقوى شخص في العالم" يفوز بالانتخابات التمهيدية إلى البرلمان الأوكراني

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن فاسيلي فيراستيوك، المرشح عن حزب "خادم الشعب" الموالي لرئيس أوكرانيا، وحامل لقب "أقوى شخص في العالم" يفوز بالانتخابات التمهيدية إلى برلمان البلاد.

وقالت معلومات اللجنة الانتخابية المركزية في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك بأوكرانيا إن فرز 100% من الأصوات يدل على أن فيراستيوك حصل على 31.25% من أصوات الناخبين.

ويليه المرشح عن حزب "من أجل المستقبل" ألكسندر شيفتشينكو، الذي صوت له 29,69% من الناخبين. والمرتبة الثالثة يحتلها المرشح عن حزب "الوحدة الأوكرانية الحرية"، روسلان كوشولينسكي (28,86%).

وولد فيراستيوك في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك بأوكرانيا. ووفق نتائج المسابقات الدولية منح فيراسيوك في عامي 2004 و2007 لقب "أقوى شخص في العالم".

المصدر: نوفوستي