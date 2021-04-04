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مصرع 20 شخصا على الأقل جراء انهيارات طينية وفيضانات في إندونيسيا

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مصرع 20 شخصا على الأقل جراء انهيارات طينية وفيضانات في إندونيسيا
Reuters
إندونيسيا، أرشيف
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قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 9 آخرون جراء انهيارات طينية وفيضانات احتاجت ولاية نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الدائرة الوطنية لإزالة عواقب الكوارث أن 5 أشخاص فقدوا تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الانهيارات الطينية والفيضانات.

وأضافت أن الكارثة وقعت في ليل السبت/ الأحد وأسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.

المصدر: نوفوستي

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