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فقدان 17 شخصا جراء تصادم مركب صيد وسفينة في إندونيسيا

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فقدان 17 شخصا جراء تصادم مركب صيد وسفينة في إندونيسيا
Sputnik
أرشيف
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أفادت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأن غواصين يقومون حاليا في مياه بحر جاوة بالبحث عن 17 صيادا فقدوا بعد انقلاب مركبهم جراء تصادمه مع سفينة بضائع صب.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الوكالة، يوسف لطيف، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء 15 من طاقم مركب الصيد بعد تحطمه، لكن 5 غواصين يبحثون عن 17 آخرين.

وأضاف: "ما زلنا نجري عمليات البحث"، متابعا أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة نقلت الناجين على متنها.

وأوضح أن الحادث وقع الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش. والسفينة الأخرى كانت ناقلة بضائع صب تبلغ وزنها نحو 30 ألف طن. وترفع كل من السفينتين علم إندونيسيا.

لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع الصب .

المصدر: رويترز

 

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