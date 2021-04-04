 
مباشر

تداعيات أسوء كارثة قطارات في تايوان تطال وزيرا

أخبار العالم

تداعيات أسوء كارثة قطارات في تايوان تطال وزيرا
Reuters
أسوء كارثة قطارات في تايوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3yo

قال وزير النقل التايواني إنه لن يتنصل من مسؤوليته عن حادث القطار المميت، حتى مع رفض عرض استقالته، وسط تساؤلات متزايدة بشأن ثغرات أمنية من الممكن أن تكون ساهمت في الكارثة.

إقرأ المزيد
تايوان.. مقتل 54 شخصا وإصابة 156 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان
تايوان.. مقتل 54 شخصا وإصابة 156 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان

وأضاف لين شيا لونغ، اليوم الأحد، أنه لن يتجنب المسؤولية، وقال "أنا أيضا مسؤول عن عدم تقليل الأضرار الناجمة عن الحادث برمته. وبعد اكتمال أعمال الإنقاذ، أعتقد أنني سأتحمل المسؤولية".

من جهته، قال مكتب رئيسة الوزراء التايوانية، سو تسينغ تشانغ، إن الوزير لين قدم عرضا شفهيا بالاستقالة أمس السبت، لكن سو رفضته في الوقت الحالي، قائلة إن الجهود الآن يجب أن تركز على الإنقاذ والتعافي.

وانزلقت الشاحنة التي اصطدم بها القطار في طريق منحدر على مسار خارج نفق. ويحقق المسؤولون مع مدير موقع البناء الذي يشتبه في أن فرامل شاحنته لا تعمل بشكل صحيح.

وتم الإفراج عن الرجل بكفالة، على الرغم من أن فرع هوالين بالمحكمة العليا ألغى هذا القرار اليوم الأحد بعد أن استأنف المدعون عليه، وأعادوا القضية إلى المحكمة الابتدائية.

وفي أسوأ حادث للسكك الحديدية في الجزيرة منذ سبعة عقود، تأكد مقتل 51 شخصا بعد اصطدام قطار سريع مكتظ بالركاب، بشاحنة بالقرب من مدينة هوالين الشرقية يوم الجمعة، مما أدى إلى خروجه عن مساره وانهيار الجزء الأمامي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا