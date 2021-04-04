البابا فرنسيس يدعو المؤمنين إلى عدم فقد الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها

يحتفل المسيحيون بعيد القيامة "الفصح" للعام الثاني في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط دعوات بابا الفاتيكان للمصلين والمؤمنيين إلى "عدم فقد الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها".

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس في كنيسة القديس بطرس: "إن إحدى رسائل عيد الفصح هي أن البدء من جديد ممكن دائما".

وأضاف البابا :"في أشهر الوباء المظلمة دعونا نبدأ من جديد ولا نفقد الأمل أبدا".

وتم السماح لعدد محدود فقط من الأشخاص بحضور الحفل كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

Little boy runs up on altar at end of #PopeFrancis Good Friday Stations of the Cross - followed by others! Listen with SOUND for the beautiful Sistine Chapel Choir Gregorian chant Crux Fidelis by Giuseppe Liberto pic.twitter.com/gHssh9hizl — Delia Gallagher (@deliacnn) April 2, 2021

Moving, tender moments with children and #PopeFrancis at conclusion of #Pope's #ViaCrucis in St Peter's Square, with meditations being written this year by little ones (©️@DeborahLubov) pic.twitter.com/2HKQ0bgwo4 — Deborah Castellano Lubov (@DeborahLubov) April 2, 2021

المصدر: وكالات