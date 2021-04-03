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وزير الدفاع التركي: الاستفزازات اليونانية متواصلة رغم موقفنا البناء والسلمي

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وزير الدفاع التركي: الاستفزازات اليونانية متواصلة رغم موقفنا البناء والسلمي
Reuters Francois Lenoir
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "الاستفزازات اليونانية متواصلة"، رغم الموقف البناء والسلمي لبلاده.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع قادة الجيش، أضاف أكار: "رغم موقفنا البناء والسلمي والمنفتح على الحوار، إلا أن أعمال اليونان الاستفزازية متواصلة وتزيد التوتر".

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وأكد أن "تركيا تواصل تنفيذ سياساتها العقلانية والمقبولة إلى أبعد الحدود في بحري إيجة والمتوسط، وجزيرة قبرص".

وشدد على "ضرورة أن تكون علاقات حسن الجوار والقانون الدولي والحوار الأساس حيال إيجاد الحلول حول القضايا المتعلقة في هذا الإطار".

ولفت إلى "التأكيد التركي المتكرر لعدم جدوى الاستفزازات اليونانية والتهديدات على تركيا وجيشها، وأنها لن تأتي بنتيجة".

المصدر: "الأناضول"

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