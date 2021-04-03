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مقتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار منفصلين بولاية ماريلاند الأمريكية

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مقتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار منفصلين بولاية ماريلاند الأمريكية
Reuters /dam
شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية -أرشيف-
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لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادثي إطلاق نار منفصلين بولاية ماريلاند الأمريكية، وفق ما نقلته الشرطة اليوم السبت.

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وقُتلت امرأة بعد أن تلقت رصاصة أثناء جلوسها داخل سيارة في منطقة روجرز هايتس، وقد عثرت الشرطة على الضحية وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وبعد هذا الحادث، قُتل ثلاثة آخرون إثر تلقيهم طلقات نارية داخل سيارة أخرى تبعد ستة أميال فقط عن مكان الحادث الأول.

ويعمل رجال الشرطة حاليا لتحديد ما إذا كان حادثا إطلاق النار مرتبطين أم لا، فيما لم يتم الكشف عن أسماء وأعمار الضحايا.

المصدر: "ديلي ميل"

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