وزيرة الدفاع الألمانية: من أسباب إنفاقنا العسكري المرتفع تصرفات روسية

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب - كارنباور، أن "تصرفات روسيا" تشكل أحد أسباب المستوى العالي للإنفاق العسكري الألماني.

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وفي تصريحات صحفية اليوم السبت علقت الوزيرة على تمني الولايات المتحدة بأن ترفع برلين مستوى إنفاقها العسكري، قائلة إن الحديث يدور عن خطوة تخدم مصالح ألمانيا نفسها، وليس عن نية بلادها "عمل معروف" لواشنطن.

وتابعت كرامب - كارنباور: "علينا أن نعتني بأمننا. ذلك أن التحديات تزداد مع ظهور تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك على شكل تهديدات هجينة، وكذلك على المستوى الإقليمي، مثلا مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات روسيا". وأشارت إلى بلادها تتصدى أيضا للتحديات الناتجة عن "المواجهة الجوهرية مع الصين".

واستطردت وزيرة الدفاع الألمانية قائلة: "يبدو أن التهديد الهجين هو الأكثر خطورة. ذلك أن الحديث يدور عن هجمات تشن من الداخل أيضا. ومن الملفت للنظر أيضا أن ألمانيا كثيرا ما تجد نفسها مستهدفة بهجمات قد تقف روسيا وراءها. إذا كنا نريد أن نعيش في أمن ورفاهية فعلينا أن نستثمر في أمننا".

وسابقا اتهم حلف الناتو روسيا بـ "السلوك العدواني"، معلنا عن ضرورة "ردع" موسكو. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستأخذ مواقف الناتو في الحسبان لدى وضع خططها السياسية والعسكرية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا على أحد، لكنها لن تتغاضى عن خطوات قد تهدد مصالحها.

ورفضت روسيا مرارا كل الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن الغرب لم يقدم قط أدلة تدعم هذه الاتهامات، كما أنها عبرت عن استعدادها لحوار مع الدول الغربية حول موضوع الأمن الإلكتروني.

المثدر: "نوفوستي"