بريطانيا.. كلبان يهاجمان امرأة مسنة ويقتلانها

أفادت صحيفة "دايلي ميل" بأن كلبين قتلا امرأة مسنة في حديقتها في بلدة رولي ريجيس، التي تقع غرب مدينة برمنغهام البريطانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية، التي كانت في الثمانينيات من عمرها، تعرضت لإصابات قاتلة عندما حاصرها كلبان "خارجان عن السيطرة بشكل خطير"، يعتقد بأنهما من نوع "بيتبول"، وهجما عليها وقطعاها حتى الموت، حيث قدمت فرقة إسعاف جوية وهبطت بالقرب من منزل الضحية، في حين تأكدت وفاة العجوز المسنة في مكان الحادث.

هذا واعتقلت السلطات رجلا يبلغ من العمر 43 عاما للاشتباه في أنه المسؤول عن كلب "خارج عن السيطرة بشكل خطير"، إذ قالت الشرطة بأنه كان محتجزا الليلة الماضية للاستجواب.

وفي تفاصيل الحادثة، هرعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ03:20 من بعد ظهر أمس (بالتوقيت المحلي)، بالإضافة إلى قدوم طبيب بيطري إلى مكان الحادث مسلحا بمهدئ لتهدئة الحيوانات، حيث تم القبض على الكلبين لإثبات سلالتهما، بحسب "دايلي ميل".

وقالت الشرطة إن الكلبين لا يعودان للمرأة القتيلة، لكنهما تمكنا من دخول حديقتها قبل مهاجمتها، حيث قال أحد الجيران إنهم سمعوا أن الكلاب تمكنت من المرور من السياج المكسور.

وأضافت الشرطة أن الضحية "تعرضت لإصابات عضة كلب"،مشيرة إلى أن تشريح الجثة سيجري قريبا لتحديد سبب الوفاة.

وسرد أحد الجيران لصحيفة "The Sun" بعض التفاصيل قائلا: "أعتقد مما سمعته أنه كان هناك سياج مكسور، ومرت الكلاب من خلاله، وهاجمتها حتى الموت..إنه لأمر مروع ما حدث، لم أكن أعرفها شخصيا، لكن هذا الحادث مروع".

وقال أحد الجيران أيضا: "إنه لأمر مروع ما حدث، ونحن مصدومون للغاية، إذا كانت سيدة عجوز في الثمانينيات من عمرها، ولم يكون أمامها أي فرصة للنجاة"، وفق "دايلي ميل".

المصدر: "دايلي ميل"