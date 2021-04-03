أستراليا تواصل التطعيم بلقاح "أسترا زينيكا" رغم اكتشاف حالة تجلط دموي

قال مسؤولون صحيون، اليوم السبت، إن أستراليا ستواصل برنامجها للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن أثارت حالة تجلط دموي القلق بشأن سلامة اللقاح.

إقرأ المزيد

واجتمعت إدارة السلع العلاجية مع المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم في وقت متأخر أمس الجمعة، وصباح اليوم، لمناقشة الموقف من لقاح "أسترازينيكا".

وقال مايكل كيد، نائب كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت: "لم نتلق نصائح في الوقت الراهن من المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم، أو من إدارة السلع العلاجية، بوقف طرح لقاح "أسترازينيكا" في أستراليا".

وأضاف: "ما زالت مخاطر الأعراض الجانبية الخطيرة منخفضة للغاية، لكن السلامة لها الأولوية، وهذا هو السبب في أن المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم وإدارة السلع العلاجية تواصلان العمل فيما يتعلق بهذا الأمر"، مضيفا أن إشعارات أخرى ستصدر هذا الأسبوع.

ودخل رجل يبلغ من العمر 44 عاما مستشفى في ملبورن باستراليا بعد أيام من تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، وكان يعاني من تجلط شديد في الدم، وهي حالة تمنع التدفق العادي عبر الدورة الدموية.

ويوم الخميس رصدت بريطانيا 30 حالة تجلط دموي نادر بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، في حين قلصت عدة دول، منها كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، استخدام هذا اللقاح بعد تقارير مماثلة.

وأطلقت أستراليا حملة تطعيم للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة في فبراير/ شباط، ومن المتوقع أن يتلقى معظمهم هذا اللقاح الذي ابتكرته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة سويدية، بينما يجري إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح محليا.

المصدر: رويترز