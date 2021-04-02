تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 42308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة تجاوز بقليل 3.4 مليون حالة.

وسجلت السلطات الصحية 179 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 31892 حالة.

وتصاعدت حالات الإصابة بالفيروس منذ أن خففت الحكومة إجراءاتها للحد من انتشار الوباء في أوائل مارس الماضي.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن تشديد إجراءات احتواء العدوى، بما في ذلك عودة الإغلاق الكامل في نهاية الأسبوع بجميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 13 أبريل.

المصدر: "رويترز"