هولندا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم السكان تحت 60 عاما

علقت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية ضد فيروس كورونا لتطعيم السكان الذين تحت 60 عاما من عمرهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الصحة، هوغو دي يونغي، أصدر بعد مشاورات مع المؤسسات الصحية المعنية، قرارا لتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" على البالغين أقل من 60 عاما بسبب أثار جانبية محتملة نابعة عنه، بينها تجلط الدم الشديد.

وأوضحت التقارير أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء حوالي 10 آلاف عملية تلقيح مخطط لها.

وسبق أن أفاد مركز "Lareb" الخاص برصد الآثار الجانبية للقاحات، بوفاة سيدة في هولندا بسبب انصمام رئوي بعد تلقيها مصل "أسترازينيكا".

المصدر: وكالات