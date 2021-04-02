 
مباشر

هولندا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم السكان تحت 60 عاما

أخبار العالم

هولندا تعلق استخدام لقاح
Reuters DADO RUVIC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3pz

علقت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية ضد فيروس كورونا لتطعيم السكان الذين تحت 60 عاما من عمرهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الصحة، هوغو دي يونغي، أصدر بعد مشاورات مع المؤسسات الصحية المعنية، قرارا لتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" على البالغين أقل من 60 عاما بسبب أثار جانبية محتملة نابعة عنه، بينها تجلط الدم الشديد.

وأوضحت التقارير أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء حوالي 10 آلاف عملية تلقيح مخطط لها.

وسبق أن أفاد مركز "Lareb" الخاص برصد الآثار الجانبية للقاحات، بوفاة سيدة في هولندا بسبب انصمام رئوي بعد تلقيها مصل "أسترازينيكا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا