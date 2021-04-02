مصدر: إيران قد تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها الأسبوع المقبل

قال مصدر دبلوماسي إنه من المحتمل أن تفرج إيران عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديها وقبطانها في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

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وأشار المصدر إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات لإنهاء ما يقرب من ثلاثة أشهر من احتجاز السفينة الكورية.

وقال المصدر لوكالة "يونهاب" طالبا عدم الكشف عن هويته: "أعلم أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران بشأن قضية احتجاز السفينة الكورية، ومن المرجح أن يتم إطلاق سراح السفينة وقبطانها في المستقبل القريب".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد احتجز يوم 4 من يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحارين إندونيسيين وبحارين فيتناميين.

وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

ويوجد حاليا في إيران فيما يتعلق بقضية احتجاز السفينة 14 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين من بينهم القبطان و6 بحارة من ميانمار وبحاران من فيتنام وبحار من إندونيسيا. ومن بينهم هؤلاء يعد القبطان الكوري الجنوبي فقط رهن الاحتجاز، بينما يقيم البحارة الآخرون في إيران بغرض صيانة السفينة.

ولم يتم تأكيد خلفية الإفراج الوشيك عن السفينة الكورية المحتجزة وقبطانها، لكن ظهرت تكهنات بأن سيئول وطهران ربما تكونا قد أحرزتا تقدما في تلبية دعوة إيران للإفراج عن أصولها المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار-لدى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".

ويتشاور البلدان حول كيفية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية من خلال ترتيبات التجارة الإنسانية السويسرية المصممة لتسهيل تدفق السلع الإنسانية إلى الإيرانيين.

المصدر: "يونهاب"