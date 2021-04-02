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الخارجية الأمريكية: المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستبدأ في النمسا يوم السادس من أبريل

واشنطن تؤكد موافقتها على مواصلة المحادثات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

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واشنطن تؤكد موافقتها على مواصلة المحادثات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
Reuters CK
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، موافقتها على المضي قدما في المحادثات غير المباشرة في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف العقوبات.

وأضاف أن "واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع إيران في الوقت الراهن لكنها منفتحة على المسألة".

ولفت برايس إلى أن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستبدأ في النمسا يوم السادس من أبريل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران سترفض المحادثات غير المباشرة مع واشنطن والرفع التدريجي للعقوبات.

المصدر: "رويترز"

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