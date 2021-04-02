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رئيسة إثيوبيا: نستعد لعملية الملء الثاني لسد النهضة

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رئيسة إثيوبيا: نستعد لعملية الملء الثاني لسد النهضة
Reuters
رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي
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قالت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، إن بلادها تستعد لعملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددة على أن السد يمثل "حجر الأساس" للتغلب على الفقر وتحويل حياة المواطنين للأفضل.

وفي كلمة لها بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يوافق اليوم الثاني من أبريل 2011، قالت زودي: "حققنا الجولة الأولى من ملء سد النهضة بعد التغلب على التحديات والضغوطات، لكن إثيوبيا مصممة على استكمال بناء السد الذي يتطلع له جميع الإثيوبيين ويمثل ركائز مساعي الدولة التنموية".

وقالت إن "نهر أباي (النيل) وروافده تمثل إمكانات هائلة للإصلاح الاقتصادي المستمر للشعب الإثيوبي"، لافتة إلى أن "إثيوبيا فشلت في استغلال الموارد المائية للنهر وكذلك مواردها الطبيعية الأخرى لأغراض اقتصادية لسنوات عديدة بسبب محدودية القدرات والظروف الإقليمية والدولية". 

وأكدت أن "تطوير أحواض نهر النيل في إثيوبيا يمثل مسألة بقاء وسيادة، مشددة على أن "سد النهضة هو ملكية تاريخية للإثيوبيين يتم بناؤه من خلال تقاسم ثرواتهم ووقتهم وعملهم ومعرفتهم".

المصدر: "العين"

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