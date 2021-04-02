مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في أفغانستان

قتلت قنابل مزروعة على جانب الطريق 5 مدنيين على الأقل وأصابت 7 آخرين اليوم في أفغانستان، حسبما قال مسؤولون إقليميون، في حين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن مقتل شرطية في اليوم السابق.

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وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند، جنوبي البلاد، عمر زواك، إن القتلى الخمسة كانوا مسافرين بسياراتهم بالقرب من عاصمة الإقليم لشكر غاه، وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع.

وفي هجوم منفصل بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في ولاية هرات الغربية، أصيب سبع نساء كن يسافرن في سيارة كبيرة، بحسب مكتب حاكم الولاية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات.

في غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" في بيان أمس الخميس، مسؤوليته عن مقتل شرطية في ولاية ننغرهار الشرقية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقال البيان "إنها كانت تعمل مع أجهزة الأمن الأفغانية "المرتدة"".

المصدر: AP