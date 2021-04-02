طهران: بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها سنوقف خطواتنا المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستوقف خطواتها المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها.

وحول إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، قال عراقجي إن ذلك لا يحتاج إلى محادثات.

وأفادت وكالة "فارس" بأن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم الجمعة بصورة افتراضية، قرروا مواصلة أعمال حضوريا يوم الثلاثاء القادم في فيينا.

يتبع ..