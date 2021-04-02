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الكرملين يؤكد حصوله على دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ

أخبار العالم

الكرملين يؤكد حصوله على دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين تلقى الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة المناخ.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "نعم، حقا لقد تلقينا الدعوة. لكن تفاصيلها ليست موجودة".

وأضاف: "نحاول حاليا عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر سفارتنا في واشنطن، والسفارة الأمريكية هنا في موسكو، توضيح التفاصيل حول كيفية إجراء هذه القمة ومن سيشارك فيها".

المصدر: تاس

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