الكرملين يؤكد حصوله على دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين تلقى الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة المناخ.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "نعم، حقا لقد تلقينا الدعوة. لكن تفاصيلها ليست موجودة".

وأضاف: "نحاول حاليا عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر سفارتنا في واشنطن، والسفارة الأمريكية هنا في موسكو، توضيح التفاصيل حول كيفية إجراء هذه القمة ومن سيشارك فيها".

المصدر: تاس