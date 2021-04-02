الكرملين: ظهور عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أمريكيين على الأراضي الأوكرانية، غير مقبولة وغير مناسبة، مشيرا إلى أن روسيا لا تهدد أحدا.

وتأتي تصريحات الكرملين تعليقا على اتهام وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق لروسيا بالقيام بأعمال "لزعزعة الاستقرار" في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى كييف في حالة تفاقم الوضع في منطقة دونباس (على الحدود الأوكرانية-الروسية).

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية أن وزير الدفاع الأمريكي شدد على أنه "في حالة تصعيد العدوان الروسي، فإن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها".

وتعليقا على ذلك قال بيسكوف: "مما لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو (ظهور الجيش الأمريكي في أوكرانيا) سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية، وسيتطلب هذا إجراءات إضافية من جانب روسيا لضمان أمنها".

وردا على سؤال توضيحي حول طبيعة هذه الإجراءات المحتملة، أجاب بيسكوف بأنه سيتم اتخاذ "كل ما هو ضروري".

المصدر: نوفوستي